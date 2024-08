De fortes pluies et des inondations frappent les déplacés déjà touchés par la guerre

(Kassala) Les fortes pluies et les inondations aggravent la situation des déplacés soudanais, plus d’un an après le début d’une guerre qui oppose l’armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide.

Agence France-Presse

« L’école a été inondée pendant que nous dormions. Nous nous sommes réveillés et avons découvert qu’elle était submergée. Des véhicules ont coulé et nous avons perdu tous nos biens dans l’eau », raconte Marwa Musa Mohammed depuis une tente de l’ONU, un bébé dans les bras.

L’armée soudanaise est dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) sont dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo.