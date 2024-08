(Khartoum) De fortes pluies ont fait neuf morts et provoqué l’effondrement de maisons d’Abou Hamad, ville du nord-est du Soudan ravagé par près de 16 mois de guerre, a rapporté mardi une source médicale.

Agence France-Presse

« Neuf personnes sont décédées des suites de l’effondrement de leur maison », a indiqué une source médicale travaillant au sein de l’hôpital d’Abou Hamad.

« De nombreux blessés continuent d’arriver à l’hôpital » de cette petite ville de l’État du Nil, à quelque 400 km au nord de Khartoum, a précisé cette même source.

« De fortes pluies ont provoqué l’effondrement de la plupart des maisons et tous les magasins du marché se sont écroulés », a affirmé de son côté un témoin joint par l’AFP au téléphone.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des voitures circulent dans une rue inondée de Port-Soudan après des pluies torrentielles, le 1er août 2024.

De fortes pluies tombent habituellement au Soudan entre mai et octobre. Le pays fait alors face à de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes.

La semaine dernière déjà, elles ont fait cinq morts à Port-Soudan, dans l’est côtier.

À l’approche de la saison des pluies, les organisations humanitaires ont averti que les pluies torrentielles et les inondations isoleraient des régions entières.

Chaque année, elles font de nombreuses victimes, directement ou indirectement à cause des maladies favorisées par l’humidité.

Les dégâts devraient être particulièrement importants cette année, après près de 16 mois de guerre ayant gravement endommagé les infrastructures et contraint des millions de déplacés à se réfugier dans des zones inondables.

Cette guerre oppose depuis avril 2023 l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l’aide humanitaire, dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes, selon l’ONU.