PHOTO CARMEN ABD ALI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Arrestations et incendie après l’attaque d’une école par un prédicateur

(Johannesburg) Plusieurs personnes ont été arrêtées en Afrique du Sud après qu’un petit groupe mené par un prédicateur a attaqué une école avec des machettes pour y prendre de force ses petits-enfants, selon la police, provoquant l’indignation et l’incendie de son église mardi.

Agence France-Presse

La police a arrêté cinq personnes après la diffusion d’une vidéo montrant le pasteur pentecôtiste Paseka « Mboro » Motsoeneng, chef de l’Église des Evènements incroyables (Church of Incredible Happenings) menaçant lundi le personnel de l’école primaire de Katlehong, au sud-est de Johannesburg, et emmenant les jeunes enfants.

Le pasteur y est à la tête d’un petit groupe d’hommes munis de machettes, un autre tenant ce qui semble être un fusil.

Les autorités provinciales ont déclaré que les enfants qu’il avait enlevés étaient ses petits-enfants, objet d’une bataille pour leur garde après le décès de leur mère.

La police a d’abord arrêté quatre personnes, mais pas Motsoeneng, pour intimidation et violence.

Des étudiants, apparemment irrités par ce qui semblait être un traitement de faveur réservé au pasteur, ont alors marché sur l’église de Motsoeneng en signe de protestation. L’église, installée sous un grand chapiteau, a été incendiée puis pillée.

La police a ensuite arrêté une cinquième personne, mais n’a pas voulu dire s’il s’agissait de Motsoeneng.

Une réplique d’arme à feu et les machettes utilisées lors de l’attaque ont été confisqués. La ministre de l’Éducation, Siviwe Gwarube, s’est dit sur X « absolument révolté par cette attaque contre nos écoles, notre personnel et nos élèves ».

« Personne, absolument personne, ne devrait pénétrer dans les écoles avec des armes, interrompre l’enseignement et le temps d’apprentissage et terroriser les enfants », a-t-elle ajouté.

Motsoeneng, prophète et télévangéliste autoproclamé connu pour aimer les voitures de luxe, aurait des milliers d’adeptes en Afrique du Sud. Il prétend accomplir des miracles et a déclaré un jour avoir visité le paradis, et pris des photos à cette occasion.