Il y a une dizaine de jours, deux glissements de terrain survenus coup sur coup ont fait près de 250 morts et six personnes sont toujours portées disparues. Les survivants, endeuillés et désemparés, veulent être relogés.

Augustine passilly Collaboration spéciale

(Kencho Shacha Gondi) Le 22 juillet dernier, dans le sud-ouest de l’Éthiopie, deux éboulements successifs ont fait 249 morts. Dix jours plus tard, les riverains restent sous le choc, et attendent avec impatience le relogement annoncé par les autorités.

Dans le village montagneux de Kencho Shacha Gondi, tout le monde connaissait Yohanes Halo, président de la branche locale de l’Église évangélique Kale Heywet et ex-dirigeant de la kebele, une subdivision administrative. La nouvelle de l’enfouissement de sa maison, au petit matin du 22 juillet, s’est répandue rapidement.

« Je préparais du café pour le petit-déjeuner lorsque j’ai entendu un bruit sourd », raconte l’agricultrice Kelemuwa Demise.

Dès que nous avons appris la disparition de Yohanes Halo, tout le village s’est précipité en direction de son domicile. Nous creusions à la recherche de son corps et des cinq autres disparus quand un nouveau glissement de terrain s’est produit. Kelemuwa Demise

Selon le gouvernement régional, le bilan des deux éboulements s’élève à 249 morts. Il s’agit des glissements de terrain les plus meurtriers de l’histoire moderne du deuxième pays d’Afrique pour la population. Dix jours après le drame, six dépouilles demeurent introuvables. Les autorités ont pourtant cessé leurs recherches et enjoignent aux riverains de faire de même.

D’autres glissements de terrain redoutés

« C’est dangereux de continuer à creuser. À cause des pluies diluviennes, nous redoutons d’autres glissements de terrain », prévient une source au sein du Centre de coordination d’urgence, qui regroupe les différents échelons de l’État ainsi que les partenaires internationaux, dont l’ONU.

PHOTO MICHELE SPATARI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bénévoles éthiopiens creusant le site des glissements de terrain à la recherche de disparus, la semaine dernière

Un troisième épisode s’est d’ailleurs déroulé dans la foulée des deux premiers, cette fois sans entraîner de dégâts additionnels.

Pour éviter toute victime supplémentaire, les autorités proposent de fermer le site et de le transformer en un sanctuaire à la mémoire des disparus. Mercredi dernier, malgré les averses torrentielles, deux silhouettes s’activaient toutefois dans la zone dévastée.

Lorsque la pluie se calmera, les deux fils du pasteur Yohanes Halo retourneront leur venir en aide. « Avant-hier, nous avons retrouvé notre père, mais notre frère est toujours là-bas », explique l’aîné, Serawit Yohanes, 23 ans.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE Les deux fils du pasteur Yohanes Halo, Serawit Yohanes et Salamu Yohanes, dans leur abri temporaire

Les trombes d’eau cognent contre la bâche suspendue au-dessus du sol spongieux. Dans un coin de la tente qui sert de refuge à la fratrie, un épais paquet de farine de blé. « C’est tout ce que nous avons reçu », affirme Serawit Yohanes.

Plan de relogement

Ces orphelins font partie des 600 personnes déplacées par la catastrophe, auxquelles s’ajoutent 6000 villageois touchés. Au total, le Centre de coordination d’urgence tente de reloger quelque 15 000 individus résidant sur des terrains à risque à la fin de la saison des pluies, en septembre. « Nous avons identifié trois sites de relogement situés à 16, 30 et 50 km de la zone affectée par les glissements de terrain. Des géologues et des météorologues se sont assurés de l’absence de risques. Ces nouveaux villages seront reliés au réseau électrique et équipés de routes, d’hôpitaux, d’écoles… », détaille Senait Solomon, directrice de la communication au sein du gouvernement régional.

PHOTO AUGUSTINE PASSILLY, COLLABORATION SPÉCIALE De nouveaux abris temporaires en construction afin d’accueillir les sinistrés

Ce projet est évalué à 2,2 milliards de birrs (52,5 millions CAN). Les autorités locales comptent sur le soutien du gouvernement fédéral et de la communauté internationale. La Corée du Sud a d’ores et déjà annoncé une aide de 1 million de dollars (1,38 million CAN) pour les sinistrés. Ces derniers n’ont pas besoin d’être convaincus de la nécessité de quitter la montagne qui a englouti leurs proches.

PHOTO MICHELE SPATARI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le site des glissements de terrain, la semaine dernière à Kencho Shacha Gondi, en Éthiopie

« Nous voulons être relogés pour éviter d’autres pertes », résume Lidayech Gezahin, le regard abattu, sur un banc de l’église de Yohanes Halo. La quadragénaire pleure ses trois enfants. Sa cuisine a par ailleurs été ensevelie.

Un grand arbre est tombé, puis la terre a suivi. J’ai chuté et une partie de mon corps était immergée. Lorsque des riverains m’ont secourue, j’ai regardé de l’autre côté. La montagne avait déjà recouvert le reste des personnes venues aider les premières victimes. Lidayech Gezahin

Tout autour, enfants et personnes âgées grignotent les biscuits distribués par de jeunes bénévoles venues des villes voisines.

Des vies auraient pu être épargnées

« Même s’il était difficile d’éviter un tel désastre, les dommages auraient pu être limités en envoyant des alertes anticipées sur les glissements de terrain. Les habitants des zones à haut risque et à risque potentiel auraient dû être évacués », analyse Tesfaye Dunda, responsable de la branche régionale de la Société de la Croix-Rouge éthiopienne.

PHOTO KUMERRA GEMECHU, ARCHIVES REUTERS Bénévoles éthiopiens creusant le site des glissements de terrain à la recherche de disparus, lundi dernier

D’autant que le réchauffement climatique entraîne des pluies anormalement abondantes depuis plusieurs années dans cette région, accroissant le danger d’éboulements, complète la source interne au Centre de coordination d’urgence.

« Cet évènement va accélérer la réponse de l’État », assure Senait Solomon, chargée de communication, rappelant que des dégâts peu conséquents avaient été observés lors des précédents glissements de terrain. Or, pour les familles brisées, il est trop tard. Le pasteur Wana Wanjala confie son désarroi, après voir enterré ses trois enfants. Cet ancien collègue de Yohanes Halo recense en outre 79 victimes parmi ses fidèles. « Je reste en vie, car je n’ai pas perdu mon corps, assure-t-il. Mais au fond de moi, c’est comme si j’étais mort. »