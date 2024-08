(Genève) La catastrophe humanitaire en cours au Soudan ravagé par la guerre « menace d’engloutir toute la région », a averti vendredi le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), alors que la famine touche la zone du Darfour-Nord.

Agence France-Presse

« Avec des atrocités effroyables en matière de droits de l’homme, le déplacement forcé de plus de 10 millions de personnes depuis le début de la guerre et le manque de services les plus élémentaires pour une grande partie de la population, la catastrophe humanitaire la plus urgente au monde s’aggrave encore et encore chaque jour, menaçant d’engloutir toute la région », a déclaré Mamadou Dian Balde, coordinateur régional du HCR.

Jeudi, un organisme soutenu par l’ONU a affirmé que la guerre avait plongé le camp de Zamzam, près de la ville assiégée d’El-Fasher, dans la famine.

« Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois », a estimé M. Dian Balde : « des femmes, des enfants et des hommes déplacés meurent de faim, de malnutrition et de maladie ».

Le HCR exhorte les donateurs internationaux à intensifier leur soutien au Soudan, où la guerre civile débutée en avril 2023 entre l’armée et des paramilitaires rivaux a déjà fait des dizaines de milliers de morts.

« Une action urgente est vitale pour éviter encore plus de morts et de souffrances », a commenté M. Dian Balde.

Selon lui, le nombre de réfugiés et de déplacés à l’intérieur du pays rend l’accueil dans les camps proche du point de rupture.