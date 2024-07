PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Port-Soudan) Les paramilitaires et l’armée se sont livrés à des violences sexuelles généralisées à Khartoum et ses banlieues dans le cadre de la guerre pour le pouvoir qui les opposent au Soudan, s’alarme lundi l’organisation Human Rights Watch (HRW).

Agence France-Presse

L’ONG basée à New York indique avoir recueilli les témoignages de 42 soignants et acteurs de terrain faisant état de 262 cas de violences sexuelles dans la capitale soudanaise entre le début de la guerre, en avril 2023, et février 2024.

Ces violences touchent principalement « des femmes et des filles âgées de neuf à 60 ans » et comprennent « des viols et des viols collectifs », a décrit l’organisation dans un rapport publié lundi.

Parmi les personnes traitées par les professionnels de santé interrogés par HRW, « au moins quatre femmes sont décédées des suites » des blessures qui leur ont été infligées.

La guerre qui oppose depuis plus de quinze mois l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, a fait des dizaines de milliers de morts et ravagé les infrastructures du pays, dont les hôpitaux et centres de soins.

Les FSR sont spécifiquement accusées d’avoir « violé individuellement et collectivement et forcé à se marier un nombre innombrable de femmes et de filles dans les quartiers résidentiels de la capitale soudanaise », affirme Laetitia Bader, directrice adjointe Afrique de HRW.

Le rapport de 88 pages décrit également « des conditions qui pourraient s’apparenter à de l’esclavage sexuel ».

Si la plupart des témoignages pointent les FSR, l’armée est aussi mise en cause.

Bien que « moins nombreux », les cas imputés à l’armée signalés à l’ONG ont « augmenté » depuis sa « prise de contrôle d’Omdourman », la banlieue nord-est de Khartoum, début 2024.

HRW accuse spécifiquement les FSR de « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », et les deux parties de « crimes de guerre » pour leurs attaques sur le système de santé.

« Les attaques des belligérants sur le système de santé et le personnel médical », couplées « aux restrictions imposées aux déplacements des civils, aux combats en cours dans les zones peuplées et à l’obstruction délibérée de l’aide » ont notamment rendu indisponibles « les soins de santé d’urgence après un viol », dénonce le rapport.

Des femmes ont ainsi cherché, en vain, à interrompre leur grossesse lorsqu’elles sont tombées enceintes à la suite d’un viol.

Selon HRW, il est difficile d’évaluer l’ampleur des violences sexuelles en raison de la réticence des victimes à témoigner, par crainte d’être stigmatisées.

L’ONG a appelé l’ONU et l’Union africaine à « déployer d’urgence une force de protection des civils » au Soudan.