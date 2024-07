(Addis Abeba) Au moins 146 personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu lundi dans l’État régional d’Éthiopie du Sud après de fortes pluies, selon un bilan provisoire qui pourrait encore s’alourdir, ont annoncé mardi les autorités locales.

Agence France-Presse

« Un total de 146 corps ont été découverts, parmi lesquels 96 hommes et 50 femmes et les recherches continuent de façon intense », a déclaré dans un communiqué Habtamu Fetena, responsable des Relations publiques de la zone administrative de Gofa, qui précise que « le nombre de morts pourrait augmenter ».

Peu de détails sont disponibles sur cette catastrophe qui s’est produite dans une zone rurale, vallonnée et isolée, à plus de 450 kilomètres et de dix heures de route de la capitale éthiopienne Addis Abeba, dans dans le district de Geze-Gofa.

Des photos publiées par les autorités de la zone de Gofa montrent une foule d’habitants rassemblée au pied d’une colline herbeuse dont un large pan s’est détaché, emportant notamment des arbres. On voit aussi un habitant creuser à l’aide d’un outil de fortune une couche épaisse de glaise rouge. Aucun service de secours n’est visible.

L’État régional d’Éthiopie du Sud fait partie des nombreuses zones qui ont été touchées par des inondations à travers le pays, en avril et mai, durant la « petite » saison des pluies. La « longue » saison des pluies a commencé en juin dans ce pays de l’est de l’Afrique.