Le Parlement de la Gambie, qui semblait pencher pour la décriminalisation de l’excision, a voté lundi pour le maintien de l’interdiction de cette pratique.

Trois mois de grande mobilisation par des Gambiennes ont précédé le vote, où 34 députés ont fini par voter contre un projet de loi en troisième lecture qui aurait décriminalisé cette mutilation génitale ; 19 élus ont voté pour.

Campagne pour rendre de nouveau l’excision légale

Ce petit pays musulman de la côte ouest africaine avait attiré l’attention mondiale le 19 mars dernier, quand le Parlement avait adopté en seconde lecture (par 42 voix sur 47) ce projet de loi visant à réautoriser l’excision, interdite depuis 2015. La Gambie aurait été le premier pays à abolir les protections contre l’excision.

INFOGRAPHIE LA PRESSE, DONNÉES DE L’UNICEF PUBLIÉES EN MARS 2024 Les trois quarts des Gambiennes en âge de procréer sont excisées, selon l’UNICEF, et les deux tiers d’entre elles pensent que l’excision devrait continuer.

« La Gambie serait devenue un État paria », affirme Satang Nabaneh, une juriste gambienne spécialisée dans les droits des femmes.

Devant l’Assemblée nationale à Banjul, la capitale, une foule anti-excision a accueilli le vote avec joie et soulagement. Ce groupe militant a pu célébrer le succès de sa campagne qui, trois mois durant, a sensibilisé politiciens et citoyens aux effets néfastes de l’excision – qui, en Gambie, signifie l’ablation du clitoris et des petites lèvres.

« Nous avons tout fait, collectivement, pour sauver la loi », a déclaré Jaha Dukureh, une militante anti-excision.

Excisées au début de l’adolescence

La décision maintient la protection juridique des Gambiennes – elles sont généralement excisées au début de l’adolescence – et concerne aussi les filles de toute l’Afrique de l’Ouest, car on leur fait souvent traverser les frontières pour être excisées.

C’est une grande victoire pour les femmes et les filles de Gambie, mais aussi au-delà. Satang Nabaneh, juriste gambienne spécialisée pour les droits des femmes

Les trois quarts des Gambiennes en âge de procréer sont excisées, selon l’agence de l’ONU pour l’enfance, l’UNICEF, et les deux tiers d’entre elles pensent que l’excision devrait continuer.

« D’après moi, l’excision n’est pas dangereuse du tout », a indiqué Kaddy Sanno, qui manifestait avec une dizaine d’autres musulmanes pro-excision devant l’Assemblée nationale à Banjul lundi.

PHOTO ZOHRA BENSEMRA, ARCHIVES REUTERS L’imam Abdoulie Fatty, favorable à l’abrogation de la loi interdisant l’excision

Des imams et certains élus de ce pays musulman à 96,4 % ont voulu abroger l’interdiction, adoptée en 2015 sous l’ancien dictateur de la Gambie, Yahya Jammeh. Certains élus ont soutenu l’abrogation de la loi contre l’excision parce qu’elle est souhaitée par leur base électorale, selon des analystes.

Pour de nombreux musulmans de Gambie, l’excision est une pratique islamique, une affirmation portée par certains imams du pays, mais contestée par de nombreux théologiens de l’islam.

Bien que l’interdiction demeure loi, la population attend de voir si elle sera appliquée. Ce n’est que l’an dernier que des poursuites ont été engagées en vertu de la loi de 2015 : trois exciseuses ont été reconnues coupables.

Mais ces condamnations ont attisé la contestation de la loi, les partisans de l’excision affirmant sa haute valeur culturelle et dénonçant son interdiction comme de l’ingérence occidentale.

Excisions de masse

Depuis la vague de contestation de l’an dernier, les excisions se sont multipliées, explique Fatou Baldeh, une excisée qui milite contre les mutilations génitales et qui a remporté une série de prix prestigieux.

PHOTO ZOHRA BENSEMRA, ARCHIVES REUTERS La militante contre les mutilations génitales Fatou Baldeh

Dès que l’interdiction a semblé en voie d’être abrogée, l’excision a repris dans certaines collectivités, a expliqué Mme Baldeh, qui dit avoir entendu parler de plusieurs excisions de masse à la campagne. Informée que des filles étaient excisées, la police n’a rien fait, a-t-elle ajouté.

Mme Baldeh se dit soulagée que l’excision demeure interdite, mais elle constate avec tristesse que la protection et la santé des Gambiennes ont été mises à risque : « Ce vote au Parlement, ça aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre. Quand on y pense, c’est effrayant. »

