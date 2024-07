Le président rwandais, Paul Kagame, au pouvoir depuis trois décennies, est pratiquement assuré d’obtenir un nouveau mandat à l’issue du scrutin tenu lundi et peut espérer demeurer en poste jusqu’en 2034 grâce à des modifications constitutionnelles qui lui permettront de se représenter une ultime fois dans cinq ans.

Le scrutin est en quelque sorte une répétition du précédent, tenu en 2017, puisque le chef d’État est confronté aux mêmes adversaires, soit le leader d’un petit parti de l’opposition et un candidat indépendant ayant obtenu à l’époque un peu plus de 1 % des voix. Six autres candidats ont été écartés par la Commission électorale.

Le président de 66 ans, qui avait mis fin au génocide ciblant la population tutsie en 1994 alors qu’il était à la tête du Front patriotique rwandais (FPR), n’a jamais obtenu moins de 90 % des voix lors des élections présidentielles précédentes et devrait encore une fois obtenir un large soutien lorsque les résultats officiels seront proclamés, le 27 juillet.

Des résultats provisoires annoncés tard en soirée lundi par les responsables électoraux et relayés par l’Agence France-Presse suggèrent qu’il aurait encore une fois obtenu 99 % des voix.

Bojana Coulibaly, chercheuse au département d’études africaines et afro-africaines de l’Université Harvard, jointe lundi au Rwanda, a indiqué que cet appui extrêmement élevé n’a rien de factice et reflète l’enthousiasme suscité par le « leadership » du président et ses efforts pour unifier la population tout en assurant le développement du pays.

PHOTO GUILLEM SARTORIO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Rassemblement de partisans de Paul Kagame et du Front patriotique rwandais, le 12 juillet, à Kigali

Il s’agit aussi, souligne-t-elle, de l’expression de la volonté des Rwandais d’empêcher toute nouvelle atteinte à leur sécurité, alors que l’idéologie extrémiste ayant mené au génocide continue de se faire entendre.

« Abus graves »

Plusieurs organisations de défense des droits de la personne soulignent que les scores électoraux élevés de l’homme fort rwandais surviennent alors que son régime multiplie les mesures répressives pour empêcher toute véritable opposition.

Clémentine de Montjoye, chercheuse de Human Rights Watch, relève que le scrutin actuel survient dans un contexte de « répression intense » dans lequel « les personnes voulant participer de manière légitime à l’opposition » s’exposent à des « abus graves ».

La peur d’agressions physiques, de procédures judiciaires arbitraires et de longues peines d’emprisonnement pouvant souvent mener à de la torture « ont découragé de nombreux Rwandais de s’engager dans l’opposition et de demander aux leaders politiques de rendre des comptes », relève l’organisation dans un rapport paru en juin.

Selon Human Rights Watch, 14 membres du parti Dalfa-Umirinzi, qui n’est pas reconnu formellement, et quatre journalistes et critiques du régime sont en détention.

Au moins cinq membres de l’opposition « sont morts ou ont disparu dans des circonstances suspectes » depuis 2017, ajoute l’organisation.

PHOTO LUIS TATO, AGENCE FRANCE-PRESSE Une électrice portant son enfant enregistre son vote, à Kigali.

Amnistie internationale, dans un rapport précédant les élections rwandaises, se montre aussi critique de la situation, arguant que l’opposition continue de subir de sévères restrictions en matière de liberté d’expression et d’association ainsi que « des menaces, des détentions arbitraires et des procès basés sur des accusations fallacieuses ».

Mme de Montjoye note que la lutte contre le « divisionnisme » et les discours haineux menée par le régime pour éviter les tensions ethniques a souvent été utilisée au fil des ans pour « faire taire des personnes qui expriment des critiques légitimes envers le pouvoir ».

La chercheuse de Human Rights Watch note que le Rwanda a tout à fait le droit de juger les personnes responsables de discours incitant à la haine, mais doit s’assurer, pour ce faire, de leur offrir un procès « juste et équitable » devant un tribunal véritablement indépendant du pouvoir.

Deux points de vue

Le régime de Paul Kagame est aussi montré du doigt pour son rôle dans l’est du Congo, où se déroulent d’importants combats entre des dizaines de groupes armés.

Un récent rapport des Nations unies indique que plusieurs milliers de soldats de l’armée rwandaise sont présents sur le terrain et soutiennent activement le groupe rebelle M23, qui a conquis une part importante du territoire du Nord-Kivu.

PHOTO LUIS TATO, AGENCE FRANCE-PRESSE Des électeurs font la queue devant un bureau de vote de Kigali.

Mme Coulibaly note que le Rwanda n’est pas responsable de l’instabilité au Congo et doit se prémunir contre les attaques potentielles de factions armées hutues soutenues par le régime en place à Kinshasa.

Mme Coulibaly pense que nombre d’analystes occidentaux s’informent auprès d’extrémistes ayant maille à partir avec Paul Kagame et relaient du coup « une propagande » ne reflétant pas adéquatement ses actions et ses réalisations.

Les critiques des organisations des droits de la personne envers le régime rwandais n’empêchent pas plusieurs dirigeants occidentaux d’entretenir des liens étroits avec le chef d’État.

Il a notamment reçu à Kigali en juin les pays membres du Commonwealth sans avoir à faire face à des questions pointues sur les abus relevés, note Mme de Montjoye.

Cette réticence, note-t-elle, découle notamment d’une forme de « culpabilité collective par rapport au génocide de 1994 » qui fait en sorte que nombre d’élus ne se « sentent pas légitimes » de formuler des critiques.