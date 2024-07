(Nairobi) Le Kenya est sous tension depuis que des foules de manifestants, emmenées par de jeunes militants, ont commencé à descendre dans la rue il y a quatre semaines pour protester contre des projets de hausses d’impôts très impopulaires.

Le président William Ruto est toujours au pied du mur, bien qu’il ait pris une série de mesures pour répondre aux demandes des manifestants et à la force démontrée par ce « pouvoir du peuple », selon l’expression d’un journal kényan.

Si les manifestations se sont calmées depuis que des dizaines de personnes ont été tuées et que le parlement a été pris d’assaut à la fin du mois de juin, les militants réclament toujours la démission du président, et de nouvelles manifestations sont prévues mardi via le mot-clic #Rutomustgo (« Ruto doit partir »).

PHOTO LUIS TATO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un manifestant lance une grenade lacrymogène lors d’une manifestation antigouvernementale organisée à la suite de manifestations meurtrières à l’échelle nationale contre les hausses d’impôts et un projet de loi fiscale controversé, désormais retiré.

À l’origine du mouvement

Le gouvernement a été pris de court après que les petits rassemblements lancés le 18 juin contre la loi de finances 2024-2025 ont pris de l’ampleur, avec des milliers de manifestants dans plusieurs villes.

Ce projet de budget de 4000 milliards de shillings (31 milliards de dollars) était le plus important de l’histoire du Kenya et incluait des augmentations de taxes sur des produits de première nécessité tels que le pain et le carburant. Des mesures dénoncées par les manifestants comme touchant en priorité les plus pauvres.

M. Ruto et son gouvernement ont de leur côté défendu ce budget, qui auraient permis de lever 2,7 milliards de dollars d’impôts supplémentaires. Le gouvernement, pressé par le FMI de faire des réformes fiscales, jugeait ces hausses de taxes nécessaires pour réduire la dette publique.

Les rassemblements, d’abord pacifiques, ont été organisés en grande partie en ligne par de jeunes Kényans de moins de 30 ans, sans aucun cadre officiel.

Les tensions sont montées d’un cran, et la capitale Nairobi a été le théâtre des pires violences le 25 juin, lorsque la foule a pris d’assaut le parlement et que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ce jour-là dans la capitale, selon des ONG.

PHOTO MONICAH MWANGI, ARCHIVES REUTERS Des gens manifestent contre les violences policières qu’ont subies des personnes protestant contre le projet de loi de finances.

La réponse de Ruto

Juste après les affrontements à Nairobi, M. Ruto a d’abord affiché une ligne dure face à la « trahison », affirmant que les manifestations avaient été détournées par des criminels, tandis que certains protestataires accusaient les « hommes de main » du gouvernement d’avoir provoqué la violence. Mais le lendemain, M. Ruto, plus conciliant, a annoncé l’abandon du projet.

Depuis lors, les augmentations de salaire ont été gelées pour tous les fonctionnaires, y compris les ministres et les députés, face à l’indignation de l’opinion publique contre leurs dépenses jugées somptuaires. La masse salariale de la fonction publique absorbe actuellement l’équivalent de 45 % des recettes totales du gouvernement, selon les chiffres officiels.

M. Ruto a également annoncé de nouvelles réductions des dépenses pour lutter contre le gaspillage et compenser le manque à gagner lié aux abandons de hausses d’impôts, et averti que le pays devrait emprunter davantage. L’une de ces mesures consistait à supprimer les indemnités accordées à la première dame et à l’épouse du vice-président Rigathi Gachagua.

Le 11 juillet, M. Ruto a annoncé le limogeage immédiat de la quasi-totalité de son cabinet, à l’exception du ministre des Affaires étrangères et du vice-président. Il a ajouté prévoir mettre en place un gouvernement « à large assise », ce qui a suscité dans les médias des spéculations sur un gouvernement d’unité nationale avec le chef de l’opposition Raila Odinga, battu de peu par M. Ruto lors des élections de 2022.

Le 12 juillet, le chef de la police nationale, Japhet Koome, dénoncé dans l’opinion publique après la répression policière des manifestations, a démissionné.

PHOTO TONY KARUMBA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président kenyan William Ruto s’exprime lors d’une conférence de presse à la State House à Nairobi le 11 juillet 2024.

Qu’en est-il de la justice ?

La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya a déclaré le 1er juillet que 39 personnes avaient été tuées et plusieurs centaines blessées depuis le début des manifestations, accusant la police d’avoir fait un usage « excessif et disproportionné » de la force.

Cet organisme financé par l’État a également fait état de 32 cas de « disparitions forcées ou involontaires » et 627 arrestations de manifestants, et a mis en place un service d’assistance téléphonique pour les personnes dont les proches ont disparu depuis le début des manifestations.

L’Autorité indépendante de contrôle de la police (IPOA) a déclaré vendredi qu’elle examinait un certain nombre de plaintes concernant des arrestations illégales, des enlèvements et des disparitions.