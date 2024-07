Le cyclone Freddy a battu le record de longévité avec 36 jours

(Genève) Actif pendant 36 jours, le cyclone tropical Freddy, qui a ravagé l’est de l’Afrique australe en février et mars 2023, faisant plus d’un millier de morts et d’importants dégâts, est officiellement le cyclone le plus long jamais enregistré, a indiqué l’ONU mardi.