(Nairobi) Quelques centaines de personnes se sont réunies à Nairobi pour une nouvelle manifestation contre le gouvernement, clairsemée et émaillée de quelques heurts, au lendemain du retrait du projet de budget qui avait fait descendre dans la rue la jeunesse kenyane et tourné au bain de sang mardi.

Mercredi, le président William Ruto avait cédé aux demandes des jeunes manifestants et retiré l’impopulaire projet de budget qui prévoyait de nombreuses taxes, sur le pain d’abord, puis sur les carburants.

Dans la capitale Nairobi, le centre d’affaires n’a pas connu la mobilisation des précédentes journées et l’important déploiement de la police et de l’armée a visiblement dissuadé de nombreux jeunes de protester.

Quelques échauffourées se sont produites entre de petits groupes, jetant des pierres ou tentant de s’en prendre à des commerces, et les forces de l’ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« Je suis déçu. Je rentre chez moi. Ce n’est pas notre manifestation, ce n’est pas la génération Z [jeunes nés après 1997, NDLR]. La génération Z, nous sommes pacifiques, nous venons avec des téléphones et des drapeaux. Aujourd’hui, il ne s’agissait pas de la génération Z, ce ne sont que des voyous », se désolait Daniel, étudiant en informatique, 23 ans, qui n’a pas voulu donner son nom de famille.

Les routes menant à de nombreux bâtiments officiels, le palais présidentiel, le Parlement, avaient été barrées par précaution deux jours après l’assaut mené contre le parlement par des manifestants.

Des manifestations ont également lieu dans des fiefs de l’opposition de Mombasa (est) et Kisumu (ouest), rassemblant plusieurs centaines de personnes.

Mardi, après deux premières journées de mobilisation sans heurts majeurs pour protester contre de nouvelles taxes prévues par M. Ruto dans son projet de budget 2024-25, la manifestation à Nairobi a dégénéré aux abords du Parlement. Certains bâtiments ont été incendiés et saccagés et la foule durement réprimée.

La police a, selon plusieurs ONG, tiré à balles réelles pour contenir les manifestants qui ont forcé les barrages de sécurité pour pénétrer dans le complexe de l’Assemblée nationale et du Sénat, une attaque inédite dans l’histoire du Kenya indépendant depuis 1963.

Après deux morts le 20 juin à Nairobi, le bilan des manifestations de mardi a été de 22 personnes tuées, dont 19 à Nairobi, et plus de 300 blessées, a indiqué l’organe kényan de protection des droits de la personne (KNHRC).

« Effrayant »

Selon des journalistes de l’AFP, la plupart des manifestants présents jeudi étaient des hommes.

« Cela paraît effrayant dehors », a expliqué Margaret, 26 ans, pour expliquer pourquoi elle n’est pas sortie manifester après avoir participé aux trois précédentes journées d’action. Elle a préféré taire son nom de famille et précisé : « Les militaires sont sortis en grand nombre ».

Au-delà du projet de budget, le mouvement de contestation s’est transformé en une dénonciation plus large de la politique de William Ruto, élu en 2022 avec la promesse de favoriser la redistribution aux classes populaires.

Mercredi, une figure du mouvement de contestation, la journaliste et militante Hanifa Adan, avait appelé à manifester à nouveau jeudi lors d’une marche blanche « pacifique » à la mémoire des victimes.

Quelques heures plus tard, William Ruto, qui avait la veille affirmé vouloir réprimer fermement « la violence et l’anarchie », a finalement annoncé le retrait du projet de budget, et dit vouloir une concertation nationale avec la jeunesse.

Une annonce aussitôt qualifiée d’« opération de com » par Hanifa Adan, et accueillie avec méfiance par nombre de manifestants, comme Lucky, 27 ans, qui assure ne pas « faire confiance à Ruto ».

Endettement

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a réclamé mercredi que les responsabilités soient « clairement » établies après la mort de manifestants.

Le gouvernement justifie les nouvelles taxes par le poids de la dette : « Comment gérer ensemble notre situation d’endettement ? », a interrogé William Ruto après avoir capitulé sur le projet de budget. Selon lui, il manque de l’argent en particulier pour financer des programmes pour les agriculteurs et les enseignants.

La dette publique du Kenya s’élève à environ 10 000 milliards de shillings (104 milliards CAN), soit environ 70 % du PIB. Le budget 2024-25 prévoyait sur 4000 milliards de shillings (43 milliards CAN) de dépenses, un record.