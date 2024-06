Réconciliation possible entre pays du Sahel et CEDEAO, selon le président sénégalais

(Ouagadougou) Le nouveau président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a jugé possible jeudi à Bamako et Ouagadougou une réconciliation entre la Communauté des États ouest-africains et les trois pays du Sahel qui ont rompu avec la CEDEAO sous la conduite des juntes qui les dirigent.