Tunisie L’ONU dénonce « l’intimidation et le harcèlement » des avocats

(Genève) Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé vendredi « l’intimidation et le harcèlement » dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires.