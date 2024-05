PHOTO HASSENE DRIDI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tunis) Le président tunisien Kais Saied a dénoncé jeudi comme une « ingérence étrangère inacceptable » les inquiétudes exprimées par l’Union européenne, la France et les États-Unis après une vague d’arrestations d’avocats, de journalistes et de figures de la société civile.

Agence France-Presse

Le chef de l’État, qui concentre tous les pouvoirs depuis l’été 2021, a ordonné au ministère des Affaires étrangères de « convoquer dès que possible les ambassadeurs d’un certain nombre de pays étrangers » pour leur transmettre sa « vive protestation contre une ingérence flagrante et inacceptable dans nos affaires intérieures ».

« Nous ne sommes pas intervenus dans leurs affaires quand ils ont arrêté des manifestants qui dénonçaient la guerre de génocide contre le peuple palestinien », a ajouté M. Saied, dans une vidéo diffusée par la présidence avant l’aube.

Depuis une dizaine de jours, des figures de la société civile comme la militante antiraciste Saadia Mosbah, plusieurs avocats ainsi que des chroniqueurs à la radio et la télévision ont fait l’objet d’interpellations, souvent musclées.

Samedi, l’avocate Sonia Dahmani, également chroniqueuse et voix critique notoire du président Saied, a été emmenée de force par des policiers encagoulés alors qu’elle s’était réfugiée dans un bâtiment de l’Ordre des avocats. Lundi soir, cela a été au tour d’un autre avocat Mehdi Zagrouba d’y être interpellé.

Il a été hospitalisé en urgence dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir été frappé en détention et s’être évanoui, selon plusieurs avocats. Le président de la Ligue de défense des droits de l’homme Bassem Trifi a dit avoir constaté « avec le bâtonnier et des confrères des traces évidentes de violence et torture sur son corps ».

Mardi, la France avait exprimé sa « préoccupation » après l’interpellation de Mme Dahmani dans un « contexte d’autres arrestations et interpellations, notamment de journalistes et membres d’associations ».

Les États-Unis ont également critiqué la vague d’arrestations, jugeant ce « type d’agissement en contradiction avec ce que nous pensons être les droits universels explicitement garantis par la Constitution tunisienne ».

L’Union européenne a exprimé son « inquiétude », soulignant que la liberté d’expression et l’indépendance de la justice constituaient « le socle » de son partenariat privilégié avec Tunis.

Depuis que le président Kais Saied, élu en octobre 2019 pour cinq ans devant se terminer à l’automne prochain, s’est octroyé les pleins pouvoirs lors d’un coup de force en juillet 2021, des ONG tunisiennes et internationales déplorent une régression des droits dans le pays berceau du Printemps arabe.