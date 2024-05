(Johannesburg) Dix-neuf personnes sont mortes dans l’effondrement le 6 mai d’un immeuble en construction à George, sur la côte sud-africaine, et 33 sont toujours portées disparues, selon un nouveau bilan de la municipalité communiqué dimanche.

Agence France-Presse

Au total 29 personnes ont été sorties vivantes des décombres, dont un homme retrouvé et secouru samedi après avoir passé 116 heures sous les décombres du chantier. « C’est le miracle que nous avons tous espéré », a commenté samedi le chef du gouvernement provincial Alan Winde sur X.

Depuis le drame, dont les circonstances sont encore inexpliquées, les équipes de secours travaillent sans relâche.

« Les gens ont le sentiment qu’il faut aller très lentement, surtout avec ce qui s’est passé hier », a souligné le ministre de la police Bheki Cele, à la chaîne de télévision publique SABC lors d’une visite sur place.

Les membres des familles logées dans un hôtel de ville proche ont fait part au ministre de la police de leur frustration face à la lenteur du processus d’identification, effectué par le relevé d’empreintes, des tests d’ADN et des photographies.

Les autorités n’ont pas voulu précédemment confirmer qu’une majorité de la main-d’œuvre sur ce chantier pourrait avoir été étrangère.

Le gouvernement a cependant indiqué être en contact avec les missions diplomatiques du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi et a lancé un appel à des « praticiens du soutien psychosocial maîtrisant les langues chewa, portugaise et shona pour aider les survivants et leurs familles ».