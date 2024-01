2 articles Afrique

Barrage de la Renaissance Tensions hydrauliques sur le Nil

L’Éthiopie a officiellement annoncé, l’automne dernier, la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance, sur le Nil, présenté comme le plus grand d’Afrique. Il n’en fallait pas plus pour raviver les tensions avec l’Égypte et le Soudan, qui y voient une menace pour leur approvisionnement en eau. La quatrième série de négociations, en décembre dernier, a accouché d’une souris.