Attaques mortelles dans une région disputée entre les deux Soudans

(Juba) Au moins 52 civils et deux Casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique samedi et dimanche dans la région d’Abyei, zone pétrolifère frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a déploré lundi l’ONU, qui a appelé au calme.