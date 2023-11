Plus de 800 morts lors d’une attaque au Soudan

(Le Caire) Les combattants d’une force paramilitaire et leurs alliés des milices arabes se sont déchaînés sur une ville de la région soudanaise du Darfour ravagée par la guerre, tuant plus de 800 personnes au cours d’une attaque qui a duré plusieurs jours, ont déclaré des médecins et l’Organisation des Nations unies (ONU).