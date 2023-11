Les combats ont poussé plus de 4,5 millions de personnes à fuir leurs foyers vers d’autres endroits au Soudan et plus de 1,2 million d’autres à chercher refuge dans les pays voisins, selon l’ONU.

(Tanzania) Le conflit « sans précédent » entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales, qui en est à son septième mois, se rapproche du Soudan du Sud et de la région contestée d’Abyei, a averti lundi l’envoyée spéciale de l’ONU pour la Corne de l’Afrique.

Edith M. Lederer Associated Press

Hanna Serwaa Tetteh a souligné les récentes saisies par la Force paramilitaire de soutien rapide (RSF) de l’aéroport et du champ pétrolier de Belila, à environ 55 kilomètres (34 miles) au sud-ouest de la capitale de l’État du Kordofan occidental au Soudan.

Elle a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le conflit « affecte profondément les relations bilatérales entre le Soudan et le Soudan du Sud, avec d’importantes conséquences humanitaires, sécuritaires, économiques et politiques qui sont un sujet de profonde préoccupation parmi les dirigeants politiques sud-soudanais ».

Le Soudan a été plongé dans le chaos à la mi-avril lorsque les tensions latentes entre l’armée et les RSF ont explosé en guerre ouverte dans la capitale, Khartoum, et dans d’autres régions de ce pays d’Afrique de l’Est.

Plus de 9000 personnes ont été tuées, selon le projet Armed Conflict Location & Event Data, qui suit la guerre au Soudan. Et les combats ont poussé plus de 4,5 millions de personnes à fuir leurs foyers vers d’autres endroits au Soudan et plus de 1,2 million d’autres à chercher refuge dans les pays voisins, selon l’ONU.

Le Soudan a plongé dans la tourmente après que son principal responsable militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, a mené un coup d’État en octobre 2021 qui a bouleversé une transition démocratique à court terme après trois décennies de régime autocratique d’Omar al-Bashir. Depuis la mi-avril, ses troupes combattent les RSF, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo.

Les deux parties participent depuis fin octobre à des pourparlers visant à mettre fin au conflit dans la ville côtière saoudienne de Djeddah, négociés par l’Arabie saoudite et les États-Unis. Mais les combats ont continué.

La réunion du Conseil de sécurité s’est concentrée sur la force de maintien de la paix de l’ONU dans la région pétrolière d’Abyei, dont le statut n’est pas résolu depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011. La majorité des Ngok Dinka de la région sont favorables au Soudan du Sud, tandis que les nomades Misseriya qui viennent à Abyei trouver des pâturages pour leur bétail en faveur du Soudan.

Avec les prises de Belila par RSF, a déclaré Mme Tetteh, la confrontation militaire entre les deux camps soudanais « se rapproche de la frontière avec Abyei et le Soudan du Sud ».

« Ces développements militaires sont susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur le tissu social d’Abyei et sur la coexistence déjà fragile entre les Misseriya et les Ngok Dinka », a-t-elle déclaré.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré au Conseil que le déclenchement du conflit soudanais « a interrompu les signes encourageants de dialogue entre le Soudan et le Soudan du Sud observés plus tôt en 2023 ». Il a déclaré que le pays avait suspendu « le processus politique concernant le statut final d’Abyei et les questions frontalières ».

Mme Tetteh a fait écho à M. Lacroix, affirmant qu’« il n’y a aucune volonté de la part des principaux dirigeants soudanais et sud-soudanais d’élever le statut d’Abyei ».

Elle a déclaré que les représentants des communautés d’Abyei sont très conscients des « conséquences néfastes » du conflit sur la reprise des pourparlers sur la région et a exprimé la nécessité de maintenir le différend d’Abyei à l’ordre du jour de l’ONU et de l’Union africaine.