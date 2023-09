(Taroudant, Maroc) Trois jours après le séisme qui a touché le sud du Maroc le 8 septembre, le bilan des victimes, toujours provisoire, s’élève à plus de 2800 morts et 2500 blessés. Des centaines de localités ont été touchées, plus ou moins fortement.

Eva Tapiero Collaboration spéciale

Dans la province de Taroudant, l’une des plus gravement touchées par le séisme, la population se mobilise pour aider les victimes de la tragédie. Mais les secours tardent à rejoindre les villages les plus isolés. Sans eau ni électricité, les sinistrés attendent encore l’aide salutaire.

Dans le centre-ville de Taroudant, ville de 90 000 habitants, située à une heure en voiture d’Agadir et à trois heures de Marrakech, une dizaine de camions sont stationnés. Alignés sur le trottoir, deux chauffeurs, Aziz et Omar, se préparent à manger en attendant les papiers des autorités qui leur permettront d’aller livrer des tentes dans les villages des montagnes aux alentours. « Chaque camion en contient 300 », précise Aziz. Encore faut-il que ces véhicules puissent accéder à tous les villages. L’opération s’annonce pénible et exigeante.

Ce que l’on appelle ici les villages de montagne – douar en arabe –, c’est un chapelet de hameaux qui ne regroupent parfois que quelques maisons. Dès la sortie de la ville, ils s’égrènent sur les routes sinueuses. Jusqu’à Tamaloukt, elles sont encore praticables. Ensuite, c’est un autre voyage qui commence. Rien n’a encore été déblayé. Sur le bord, sous le soleil de plomb du milieu de journée, un homme seul tente de dégager le bitume des débris rocheux.

PHOTO EVA TAPIERO, COLLABORATION SPÉCIALE Une fois sorti de Tamaloukt, la route devient de moins en moins praticable à mesure qu’elle s’enfonce dans les montagnes.

D’abord, le trajet est parsemé de cailloux, plus tard, il s’agit de rochers et enfin, d’énormes morceaux de montagne entre lesquels il devient difficile, et audacieux, de slalomer. Tout cela complique les opérations de secours.

L’organisation de la survie dans la montagne

Il y a les bourgades qui ont quasiment été épargnées et celles dont il ne reste plus rien, anéanties par la violence du séisme. À Tamaloukt, quelques maisons sont détruites. C’est aussi le cas un peu plus loin, à Ait Taleb. Un petit groupe d’hommes s’active pour sécuriser ce qui ne tient qu’à un fil.

PHOTO EVA TAPIERO, COLLABORATION SPÉCIALE Par endroits, les bâtiments qui ne se sont pas écroulés après le séisme de vendredi menacent de le faire à tout moment.

Deux choses sont particulièrement préoccupantes. La première, des fils électriques ont été endommagés par les murs tombés dessus. La seconde, le fer forgé ondulé qui ornait toutes les fenêtres menace de tomber. Les visages sont fermés, tous sont encore secoués.

Entre les hameaux, sur le bord des routes, on croise des groupes de familles et d’amis. Ils marchent pour rejoindre les localités de leur entourage et prendre des nouvelles.

Au milieu de nulle part, une grande tente est posée, aucun village n’est visible autour. Le drapeau vert et rouge du Maroc flotte au vent, accroché à l’entrée. Malgré l’état des routes, un petit ballet de voitures et de motos circule. Les éboulements et l’étroitesse de certaines rues rendent la tâche de se croiser relativement compliquée, ce qui finit par créer des embouteillages dangereux. D’un coup, un deux-roues qui roule à vive allure apparaît. À l’avant, une enfant de 5 ans est endormie. L’homme qui conduit tient d’une main le guidon, de l’autre la tête de la petite.

Après les routes sinueuses, la voiture avance mètre par mètre pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que cela devienne complètement impraticable. Il faut alors descendre du véhicule et continuer à pied. Encore 30 minutes sont nécessaires, dont une bonne vingtaine en montée sur une pente raide, à flanc de montagne. Il y a de la poussière partout, les arbres en sont couverts, ce qui leur donne un aspect étrange, comme s’ils étaient morts.

La fin du parcours est éprouvante. Arrivée à Missirat, c’est l’effondrement de tout côté. Impossible de comprendre comment le douar était à l’origine. Il ne reste rien. Pas une seule maison n’a résisté. Celles qui n’ont pas été réduites en poussière menacent de s’effondrer à tout moment. Une réplique serait fatale. Les chiffres officiels sont difficiles à confirmer, les villageois parlent de 16 morts. Peut-être plus. Ils sont 32 survivants.

PHOTO EVA TAPIERO, COLLABORATION SPÉCIALE Des villageois sont rassemblés à un point de vue surplombant Missirat.

Une enfant de 10 ans est assise toute seule. « Elle a perdu la totalité de sa famille », souffle Yousra*, 28 ans, venue rendre visite à des proches. Devant le spectacle désolant, elle s’emporte : « Il n’y a rien ici, les représentants de la commune n’ont pas fait dégager la route, ça reste très difficilement accessible, il n’y a que des tentes et encore, il en manque beaucoup. Les gens dorment dehors dans des conditions catastrophiques ; la nuit, il fait froid pour les enfants, les bébés. Ils donnent des couvertures et des matelas, mais ça ne suffit pas, les gens souffrent beaucoup. Il n’y a pas d’eau, pas d’électricité. »

Dans ce dénuement total, sous l’unique toile blanche tendue qui sert de maison au reste du village, le couscous est préparé, le couscous est partagé. Avec tous ceux et celles qui arrivent jusque-là. Et des mots rares, mais accueillants.

À quelques kilomètres, à Afensou, de taille plus importante que Missirat, c’est le même constat. Peu de constructions tiennent encore debout. Le minaret de la mosquée est très endommagé, tout comme la salle de prière, fissurée. Il faut se frayer un chemin pour traverser et être prudent. Les roches roulent sous les pieds, le sol est instable. Yousra* prend une photo. Celle d’une maison de famille dans laquelle elle se rendait parfois. Une page qui se tourne.

* Les prénoms sont fictifs