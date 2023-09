(Moulay Brahim) Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel. Le Maroc pourrait avoir besoin d’aide pour « des années » a pour sa part alerté la Croix-Rouge.

Kaouthar OUDRHIRI Agence France-Presse

La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée à 23 h 11 heure locale (18 h 11 heure de l’Est), selon l’Institut de géophysique américain (USGS).

Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a mesuré la magnitude du séisme à 7, précisant que l’épicentre de la secousse se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers.

Le séisme a fait 1037 morts et 1204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans son dernier provisoire publié samedi à 9 h (heure de l’Est).

PHOTO FADEL SENNA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le séisme a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs villes.

Plus de la moitié des morts (542) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (321) plus au sud, deux zones rurales montagneuses au cœur du Haut Atlas, a précisé la même source.

« Les opérations de sauvetage se poursuivent et se déroulent dans de bonnes conditions », a ajouté le ministère.

La Croix-Rouge internationale a alerté samedi la communauté internationale sur l’importance des besoins du Maroc évoquant des besoins pour « des mois voire des années ».

« Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse », a mis en garde Hossam Elsharkawi, directeur régional Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

« Ce ne sera pas l’affaire d’une semaine ou deux comme notre région l’a vu avec le grand tremblement de terre de Turquie et de Syrie plus tôt cette année. Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse », a-t-il cependant mis en garde.

Les équipes du Croissant-Rouge marocain se sont déployées immédiatement sur le terrain pour « évaluer la situation, soutenir les opérations de recherches et de secours et apporter une aide aux populations affectées en coordination étroite avec l’IFRC et les autorités locales », souligne le communiqué.

L’aide est multiple : « premiers secours, soutien psychologique et aide au transport des blessés vers les hôpitaux » mais « les zones les plus touchées sont assez lointaines et montagneuses, donc difficiles d’accès », ajoute-t-il.

La fédération « est prête à déployer des équipes d’urgence dans les 24-48 heures selon les besoins » et a déjà contacté les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe pour de l’aide.

Le Maroc a en parallèle décrété samedi un deuil national de trois jours à la suite du violent séisme, a annoncé le cabinet royal.

« Il a été décidé un deuil national de trois jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics », a indiqué un communiqué du palais royal publié par l’agence officielle MAP, à l’issue d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI consacrée à l’examen de la situation après le séisme.

Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Des tombes creusées

Dans le village montagneux de Moulay Brahim dans la province d’Al-Haouz, des secouristes étaient à l’œuvre en milieu de journée, à la recherche de survivants parmi les décombres de maisons effondrées. Non loin de là, des habitants creusent déjà des tombes sur une colline pour enterrer les victimes, selon une équipe de l’AFP sur place.

L’armée marocaine a déployé de son côté « des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres », ainsi que des équipes de recherche, de sauvetage, et un hôpital de campagne dans la région d’Al-Haouz, a rapporté l’agence de presse marocaine MAP.

PHOTO MOSA'AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Des habitants fuient leurs maisons après un tremblement de terre dans le village de Moulay Ibrahim.

À Marrakech, des Marocains inspectaient samedi, l’air hébété, les dégâts de leur habitation au milieu des tas de gravats, de la poussière et de voitures écrasées par des pierres.

Sur des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux, on peut voir une partie d’un minaret qui s’est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

« J’ai pensé qu’une ou plusieurs voitures défonçaient le mur d’enceinte de ma propriété », raconte Edwige Vilhies, une Française de 70 ans qui vit à Sidi Bouzguia, un village situé à une vingtaine de km au sud de Marrakech, sur la route menant vers la chaîne montagneuse de l’Atlas.

« J’ai été éjecté de mon lit et n’ai pas pu me relever immédiatement tellement les secousses étaient fortes. J’ai cru que c’était un écrasement d’avion », confie Bernard Curi, patron d’un hôtel situé dans le même secteur.

Mimi Theobald, une touriste anglaise de 25 ans, s’apprêtait à prendre un dessert sur la terrasse d’un restaurant avec des amies « quand les tables ont commencé à trembler, les plats à voler, on a paniqué ».

« Après, on a essayé d’aller à notre hôtel pour récupérer nos bagages et passeports, car notre vol était programmé demain, mais c’était impossible, car notre hôtel est situé dans la médina. Il y avait des débris de partout, ce n’était pas très prudent. C’est la première fois qu’on vit un séisme. Quand l’adrénaline est retombée, on s’est rendu compte qu’on était très chanceuses d’être toujours en vie », ajoute-t-elle.

Solidarité

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

« L’endroit où se trouve l’épicentre de ce tremblement et sa puissance nous place devant une situation d’urgence exceptionnelle », a déclaré à la télévision publique le chargé des opérations de secours à la direction générale de la protection civile, le colonel Hicham Choukri.

PHOTO ABDELHAK BALHAKI, REUTERS Une voiture écrasée sous des pierres, dans la ville de Marrakech.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés.

« On avait l’impression que c’était une rivière qui débordait violemment. Les cris et les pleurs étaient insoutenables », affirme un autre habitant de la ville, Fayssal Badour, 58 ans.

Le drame a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays, dont Israël, la France, l’Espagne, l’Italie et les États-Unis proposant leur aide.

PHOTO ABDELHAK BALHAKI, REUTERS La ville de Marrakech, au lendemain du séisme.

Par ailleurs, la Fédération marocaine de football (FRMF) a annoncé le report sine die du match contre le Libéria initialement prévu samedi à Agadir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le 24 février 2004, un séisme de 6,4 degrés sur l’échelle de Richter avait secoué la province d’Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts.

Et le 29 février 1960, un tremblement de terre de magnitude 5,7 avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait près de 15 000 morts, soit un tiers de la population de la ville.

L’Algérie ouvre son espace aérien

L’Algérie a par ailleurs annoncé samedi avoir décidé d’ouvrir son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, aux vols transportant des aides humanitaires et des blessés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc.

« Les hautes autorités algériennes ont […] décidé d’ouvrir l’espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés », suite au « violent séisme » qui a frappé ce pays, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.

Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat sur fond de grave crise diplomatique entre les deux rivaux du Maghreb.

Les autorités algériennes se sont en outre dites « pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Royaume du Maroc », selon le communiqué de la présidence.

Dans un communiqué publié plus tôt par son ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement ».