Guerre au Soudan

Le chef de l’armée en visite-éclair à Juba, l’ONU réclame un milliard de dollars

(Port-Soudan) Le général Abdel Fattah al-Burhane est rentré au Soudan après une visite lundi à Juba pour « discuter » de la guerre qui ravage son pays et qui pourrait faire deux fois plus de réfugiés d’ici fin 2023, selon l’ONU, qui réclame un milliard de dollars de plus.