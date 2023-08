(Nairobi) Une grande partie du Kenya a été privée d’électricité vendredi soir et samedi, en raison d’une panne générale de courant, qui a notamment paralysé pendant quelques heures l’aéroport international de la capitale Nairobi.

Agence France-Presse

La compagnie de distribution d’électricité KPLC a annoncé à la mi-journée avoir réalimenté en électricité « l’essentiel du réseau ».

Elle travaillait encore en début de soirée à réapprovisionner certaines zones de la capitale, de la côte, de l’ouest du pays ainsi que de la vallée du Rift (centre), près de 24 heures après début de cette panne d’une ampleur rare, ayant affecté des millions de Kényans.

Outre Nairobi, capitale de près de 5 millions d’habitants qui doit accueillir une conférence internationale sur le climat à partir du 4 septembre, les principales villes du pays ont été touchées : Mombasa (sud-est), deuxième ville du pays et port majeur sur l’océan Indien, Kisumu (ouest), Nakuru (centre), Eldoret (centre)….

Cette panne, qui s’est déclarée vendredi à 21 h 45 (14 h 45 heure de l’Est), a été provoquée par « une perturbation du système entraînant une perte d’approvisionnement en électricité dans diverses régions du pays », a expliqué KPLC vendredi dans un communiqué.

Vendredi soir, le principal terminal de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi s’est retrouvé plongé dans le noir pendant environ deux heures et un certain nombre de services, comme l’enregistrement des bagages et les procédures d’immigration, ont été paralysés.

L’autorité aéroportuaire (KAA) a expliqué vendredi soir qu’un générateur de secours « n’a pas démarré ». « Cela a été corrigé et […] l’électricité a été rétablie dans les zones touchées », a-t-elle déclaré dans un message sur ses réseaux sociaux peu après 23 h 30 (16 h 30 heure de l’Est).

« L’incident, bien que regrettable, n’a présenté aucun danger pour nos vols et passagers entrants et sortants, étant donné que le générateur de secours éclairant la piste et la tour de contrôle a été déployé sans difficulté », a souligné samedi le ministre des Transports, Kipchumba Murkonen, lors d’une conférence de presse.

« Cela ne se reproduira plus », a-t-il assuré, après avoir annoncé le limogeage du chef de la KAA et la mutation du responsable de JKIA, ainsi que le remplacement de deux générateurs.

Aucune information n’était disponible dans l’immédiat sur les perturbations engendrées sur le trafic aérien.

Avec 6,5 millions de passagers annuels en 2022, l’aéroport international de Nairobi est l’un des principaux d’Afrique de l’Est.

En juillet 2000, le Kenya avait connu pendant plusieurs heures une panne générale de courant, causée par l’effondrement en Ouganda d’une ligne à haute tension approvisionnant le pays, qui avait coïncidé avec une panne d’origine technique dans une centrale kényane.