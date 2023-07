PHOTO SYLVAIN CHERKAOUI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’opposant Ousmane Sonko inculpé et mis en détention

(Dakar) Ousmane Sonko, plus farouche opposant au président Macky Sall et candidat à l’élection présidentielle de 2024, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes, dont l’appel à l’insurrection, une décision qui fait craindre de nouveaux troubles au Sénégal.

Malick Rokhy BA et Adrien MAROTTE Agence France-Presse

M. Sonko, 49 ans, investi candidat par son parti, voit ainsi s’ouvrir une troisième procédure judiciaire à son encontre, qui risque de compromettre encore davantage sa participation à la présidentielle de février 2024.

L’opposant avait été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l’état, soulignent ses avocats et des juristes. Sa condamnation avait engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l’opposition.

Ousmane Sonko « a été inculpé et placé sous mandat de dépôt » par un juge d’instruction du tribunal de Dakar qui l’a auditionné, a indiqué lundi à l’AFP Me Ousseynou Ngom.

Le procureur Abdou Karim Diop du tribunal de grande instance de Dakar l’avait accusé samedi d’« appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvre à compromettre la sécurité publique et vol » de téléphone portable d’une gendarme. L’infraction « diffusion de fausses nouvelles » s’est ajoutée aux autres chefs d’accusation.

« Farce »

« C’est une farce », a déclaré à la presse Ciré Clédor Ly, un autre avocat de M. Sonko, dénonçant « un dessein qui a été formé, réfléchi, planifié et qui a été exécuté ».

L’opposant poursuivait lundi sa grève de la faim qu’il a entamée dimanche, ont dit ses avocats à la presse.

Les avocats de M. Sonko n’ont pas précisé le lieu où il allait être incarcéré. Comme il s’agit de faits criminels, « la détention est illimitée », « le juge peut le retenir jusqu’à ce que le dossier soit instruit », a ajouté Me Babacar Ndiaye.

M. Sonko avait été arrêté vendredi après avoir notamment affirmé sur les réseaux sociaux que les forces de sécurité présentes devant son domicile l’avaient filmé. Il a précisé avoir « personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises », ce que cette dernière a refusé de faire.

Des gendarmes étaient ensuite intervenus et l’avaient arrêté.

De nouveaux troubles sont désormais craints à Dakar et dans tout le Sénégal.

Les autorités sénégalaises ont coupé lundi temporairement l’accès à internet sur les téléphones mobiles en mettant en avant la « diffusion de messages haineux et subversifs » sur les réseaux sociaux, après les appels à manifester contre l’arrestation de M. Sonko.

Elles avaient déjà coupé internet de la même manière début juin lors des violences qui avaient suivi la condamnation de l’opposant.

PHOTO MUHAMADOU BITTAYE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des milliers de sympathisants s’étaient rassemblés en mai pour protester contre l’arrestation du chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko.

Amnistie internationale a dénoncé cette restriction, qu’elle considère comme « une atteinte à la liberté d’information », et appelé les autorités à « rétablir l’internet », dans un message sur Twitter rebaptisé X.

Tensions

À Dakar, et aux alentours du palais de justice, un vaste dispositif sécuritaire a été déployé lundi, avec une présence accrue de policiers et des véhicules antiémeute. Peu d’incidents étaient signalés en milieu d’après-midi.

La société qui gère le train rapide reliant Dakar à sa banlieue a toutefois annoncé lundi après-midi « l’arrêt de [la] circulation sur toute la ligne en raison d’actes de malveillance » commis par des protestataires, dans un message sur X. Une partie de l’autoroute était également fermée dans la matinée en raison de manifestations spontanées.

À Ziguinchor, la grande ville du sud dont M. Sonko est le maire, des heurts ont éclaté lundi entre ses partisans et la police, a constaté un correspondant de l’AFP.

Des groupes de jeunes mobiles y ont lancé des pierres aux policiers qui ont tenté de les disperser à coup de grenades lacrymogènes. Plusieurs rues ont été barrées à l’aide notamment de blocs de pierres et de barres de fer par les manifestants, parmi lesquels des femmes, dans plusieurs quartiers de la ville.

M. Sonko crie au complot du président Macky Sall pour l’écarter de la présidentielle de 2024. Le chef de l’État sénégalais, élu en 2012 pour sept ans puis réélu en 2019 pour cinq ans, s’en est défendu. Il a annoncé le 3 juillet qu’il ne se présenterait pas à ce scrutin.