Combats au Soudan

Au moins 16 civils tués à Khartoum

(Wad Madani) Des raids aériens et des tirs d’artillerie ont tué au moins 16 civils mardi à Khartoum, a annoncé un groupe de citoyens, lors de nouveaux combats entre l’armée et les paramilitaires après plus de cent jours de guerre au Soudan.