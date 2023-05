PHOTO KHALED DESOUKI, AGENCE FRANCE-PRESSE

La guerre qui a éclaté le 15 avril entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), commandées par le général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 750 morts, des milliers de blessés et près d’un million de déplacés et de réfugiés.