Conflit au Soudan

Les belligérants ne s’entendent pas sur les règles humanitaires, aucune trêve négociée

(Khartoum) Des frappes aériennes, des explosions et des tirs de DCA ont secoué vendredi Khartoum et ses environs, après la signature d’un accord sur l’ouverture de couloirs pour permettre l’évacuation des civils soudanais des zones de combat et l’acheminement de l’aide humanitaire.