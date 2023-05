Conflit au Soudan

Plus de 700 000 personnes déplacées, des civils réclament des armes

(Khartoum) L’exode des civils s’est accéléré avec plus de 700 000 personnes déplacées par la guerre au Soudan, deux fois plus qu’il y a une semaine, a annoncé mardi l’ONU, sans aucune issue en vue après plus de trois semaines de combats.