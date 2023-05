Conflit au Soudan

Plus de 800 000 personnes pourraient fuir le pays

(Khartoum) De violents combats secouent lundi Khartoum, malgré l’annonce d’une trêve entre l’armée et les paramilitaires, dont les affrontements ont conduit le Soudan au bord d’une « catastrophe » et pourraient forcer « plus de 800 000 personnes » à fuir le pays, selon l’ONU.