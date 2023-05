PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE

Les combats, surtout à Khartoum (photo) et au Darfour, ont fait plus de 550 morts et des milliers de blessés, selon un dernier bilan, et déplacé plus de 330 000 personnes. Au moins, 100 000 autres ont rejoint les pays voisins, selon l’ONU qui s’attend à huit fois plus de réfugiés.