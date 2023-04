Soudan

Des milliers d’habitants fuient les combats et toujours aucune issue en vue

(Khartoum) Des milliers d’habitants de Khartoum ont fui mercredi, sur des routes bordées de cadavres et de blindés calcinés, pour échapper aux combats incessants entre les paramilitaires et l’armée régulière, qui ont tué plus de 270 civils en cinq jours au Soudan.