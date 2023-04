Antonio Guterres et le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud

Le chef de l’ONU « sonne l’alarme » et demande un soutien international « massif »

(Mogadiscio) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a « sonné l’alarme » et appelé à une mobilisation internationale « massive » en faveur de la Somalie mardi lors d’une visite dans ce pays de la Corne de l’Afrique qui combat la double menace d’une sécheresse historique et d’une insurrection islamiste.

Mustafa HAJI ABDINUR Agence France-Presse

« La combinaison du terrorisme et de la sécheresse, causée en grande partie par le changement climatique, crée les conditions parfaites (d’une crise) et nécessite un soutien massif de la communauté internationale », a-t-il affirmé mardi après-midi depuis la ville de Baidoa (sud-ouest).

Le chef de l’ONU s’est rendu dans un camp de déplacés qui accueille les victimes de la sécheresse dans cette région parmi les plus durement touchées par la faim, qui est également un bastion des islamistes shebab.

À son arrivée mardi matin dans la capitale Mogadiscio pour cette « visite de solidarité », il a expliqué être venu « sonner l’alarme » sur la situation du pays auprès de la communauté internationale.

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a salué cette visite, qui selon lui « témoigne que les Nations unies sont pleinement engagées à soutenir nos plans de construction de l’État et de stabilisation du pays ».

La venue de M. Guterres, qui s’était déjà rendu en Somalie en mars 2017, intervient alors que le pays fait face à une sécheresse désastreuse, la pire depuis au moins quatre décennies.

Cinq saisons des pluies avortées consécutives dans certaines parties de la Somalie, ainsi qu’au Kenya et en Éthiopie, ont anéanti bétail et cultures et forcé au moins 1,7 million de personnes à quitter leur foyer en quête d’eau et de nourriture.

Environ la moitié de la population somalienne aura besoin d’aide humanitaire cette année, avec 8,3 millions de personnes touchées par la sécheresse, estime l’ONU.

« Communauté internationale distraite »

Selon une étude publiée en mars par le ministère somalien de la Santé, l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF, entre 18 100 et 34 200 personnes pourraient mourir des conséquences de la sécheresse durant les six premiers mois de cette année.

L’ONU a lancé un appel pour une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars pour la Somalie, qui n’est financé qu’à hauteur de 15 %. « La communauté internationale a été distraite par rapport au drame du peuple somalien », a-t-il déploré.

La Somalie a été frappée en 2011 par une famine qui a causé la mort de 260 000 personnes, dont plus de la moitié d’enfants de moins de six ans. En 2017, une nouvelle catastrophe avait été évitée grâce à la mobilisation rapide de la communauté internationale.

« Bien que les Somaliens ne contribuent pratiquement pas au changement climatique […] ils sont parmi les plus grandes victimes », a souligné M. Guterres.

Le chef de l’ONU et le président somalien ont également « discuté des efforts précieux du gouvernement pour lutter contre le terrorisme et faire progresser la paix et la sécurité pour tous », a-t-il souligné.

Opérations militaires

Revenu au pouvoir en mai 2022, Hassan Cheikh Mohamoud a déclaré une « guerre totale » aux shebab, groupe affilié à Al-Qaïda qui mène depuis 2007 une insurrection sanglante contre le gouvernement soutenu par la communauté internationale.

Le président somalien a envoyé en septembre des troupes pour soutenir des milices claniques locales qui s’étaient soulevées contre eux dans le centre du pays.

Ces derniers mois, l’armée et ces milices connues sous le nom de « macawisley » ont repris aux shebab de larges pans de territoire, dans une opération appuyée par la force de l’Union africaine en Somalie (Atmis) et des frappes aériennes américaines.

Le gouvernement a affirmé fin mars que plus de 3000 combattants shebab avaient été tués depuis le début de l’offensive. Et selon le ministère de l’Information, 70 villes et villages ont été « libérés ».

Ces informations sont impossibles à vérifier de manière indépendante.

Malgré ces revers, les shebab ont régulièrement mené des attentats meurtriers, soulignant leur capacité à frapper au cœur des villes et des installations militaires somaliennes des cibles civiles, politiques et militaires malgré les avancées du gouvernement.

Dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU en février, Antonio Guterres avait affirmé que 2022 avait été l’année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis 2017, en grande partie à cause des attaques des shebab.