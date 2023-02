Famine au Soudan

« Je ne peux pas continuer comme ça »

(Khartoum) Il y a six mois, Hassan Omar vendait chaque jour l’équivalent de 1500 dollars canadiens de conserves, de cigarettes et autres paquets de lessive dans son épicerie de Khartoum. Aujourd’hui, ses étals s’empoussièrent et ses revenus ont fondu de moitié.