(Washington) Les États-Unis ont salué samedi le « retrait en cours » des troupes érythréennes du nord de l’Éthiopie dont la présence est considérée comme un obstacle majeur à un accord de paix avec les rebelles du Tigré.

Shaun TANDON Agence France-Presse

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a évoqué le « retrait en cours des troupes érythréennes du nord de l’Éthiopie » lors d’un appel téléphonique avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, dont le partenariat avec l’Érythrée, ancien rival de son pays, avait envenimé ses relations avec Washington.

Il a qualifié le retrait de « progrès significatif », en faisant référence à l’accord de paix signé en novembre en Afrique du Sud entre Addis-Abeba et les rebelles tigréens.

Le communiqué du département d’État américain ne précise pas les localités d’où se sont retirées les forces d’Asmara.

Cet accord, qui a pour objectif de mettre un terme à un conflit meurtrier de près de deux ans, prévoit en effet que les forces étrangères et celles ne faisant pas partie de l’armée se retirent du Tigré « simultanément » au désarmement des forces rebelles.

M. Blinken « s’est félicité de ce développement, en notant qu’il était crucial pour assurer une paix durable dans le nord de l’Éthiopie », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, dans un communiqué.

L’Érythrée n’a fait aucun commentaire officiel au sujet du retrait de ses troupes.

Mais il reste à déterminer si le mouvement des troupes fait partie d’un plan de retrait complet ou si certaines troupes érythréennes resteront.

Blinken a également exprimé ses inquiétudes persistantes quant à l’instabilité dans l’Oromia, une autre région de ce pays, où un conflit séparé a pris de l’ampleur tandis que le calme revient au Tigré.

Omission dans l’accord de paix

Les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), sous forte pression sur le champ de bataille, ont accepté à Pretoria de rendre les armes et de rétablir l’autorité du gouvernement fédéral.

En retour, les autorités éthiopiennes ont consenti à rouvrir l’accès à la région, où des millions de personnes ont un besoin urgent de nourriture et d’autres formes d’aide.

Mais l’accord de Pretoria ne prévoyait pas le retrait des troupes érythréennes, accusées par les États-Unis et des organisations de défense des droits de la personne de certaines des pires exactions de ce conflit sanglant.

Les États-Unis et l’Union européenne ont cherché à faire pression sur l’Érythrée, qui est déjà l’un des pays les plus isolés au monde, notamment sur la Red Sea Trading Corporation, son plus important groupe privé.

La guerre a éclaté en novembre 2020 lorsque le TPLF, qui détenait le pouvoir en Éthiopie jusqu’à l’avènement d’Abiy Ahmed, a attaqué les installations militaires fédérales éthiopiennes dans le Tigré.

M. Abiy, distingué du prix Nobel de la paix en partie pour s’être réconcilié avec l’Érythrée, a déclenché une offensive majeure contre le TPLF, qui semblait à un moment donné sur le point d’avancer vers la capitale Addis-Abeba.

Les Tigréens et les Érythréens partagent entre autres des liens linguistiques, l’homme fort érythréen Isaias Afwerki et le TPLF devenant des ennemis jurés, tous deux cherchant à dominer la région.

Dans une lettre ouverte publiée à la fin décembre, l’ambassade d’Érythrée aux États-Unis a accusé le TPLF de vouloir s’emparer de l’armement lourd du gouvernement éthiopien et de renverser le gouvernement d’Addis-Abeba.

L’ambassade a déclaré que les rebelles comptaient défaire l’accord de normalisation entre l’Éthiopie et l’Érythrée de 2018 et que « la déstabilisation continue de l’Érythrée était une partie intégrante et affirmée de la guerre d’insurrection du TPLF. »

Dans un précédent rapport, Human Rights Watch a indiqué que les forces érythréennes avaient massacré des dizaines d’enfants dans la ville historique d’Axoum, dans la province du Tigré, en novembre 2020.