(Washington) Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi un accord pour prêter 88,3 millions de dollars au Malawi, pour l’aider à faire face à la crise alimentaire.

« Le Malawi est le premier pays à faible revenu à conclure un accord » via ce nouveau programme d’aide alimentaire mis en place dans le cadre de la facilité de crédit rapide, a indiqué l’institution de Washington.

« Ce financement d’urgence […] aidera le Malawi à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements liés à la crise alimentaire mondiale », souligne le FMI.

Par ailleurs, est-il précisé, « le Malawi a également demandé un suivi du programme avec la participation du conseil d’administration », ce qui « soutiendra les réformes économiques du gouvernement pour rétablir la stabilité macroéconomique et jeter les bases d’une reprise inclusive ».

Le conseil d’administration du FMI examinera cette demande « dès que possible ».

L’institution ajoute que « le Malawi met en œuvre une restructuration complète de la dette nécessaire pour rétablir [sa viabilité]. Un processus crédible de restructuration de la dette devrait être en cours avant que le conseil d’administration du FMI ne l’examine ».

« Les autorités sont fermement déterminées à poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre des réformes structurelles et des politiques macroéconomiques prudentes [budgétaires, monétaires et de taux de change] qui, associées au processus de restructuration de la dette en cours, orienteront le pays vers la stabilité macroéconomique et une trajectoire d’endettement soutenable », a salué Mika Saito, responsable de l’équipe du FMI qui a mené des discussions avec les autorités du Malawi, cité dans le communiqué.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait reçu le 29 septembre à Washington le président du Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. Elle l’avait assuré de son « soutien » à son programme de réformes économiques.

En mai, le pays avait dévalué de 25 % sa monnaie nationale, le kwacha, dans l’espoir d’enrayer une hémorragie de ses réserves en devises et de limiter l’inflation.

M. Chakwera a remporté la présidentielle de 2020 en faisant campagne sur la lutte contre la corruption dans ce pays pauvre d’Afrique australe.