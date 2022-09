Niger

Les fortes pluies ont fait 103 morts et 140 000 sinistrés depuis juin

(Niamey) Les fortes pluies qui s’abattent sur le Niger depuis juin ont fait 103 morts et plus de 140 000 sinistrés, et d’autres sont attendues d’ici fin septembre, ont indiqué lundi les autorités de ce pays habituellement sec.