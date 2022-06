Conflit au Mali

Six civils et deux Casques bleus tués par des engins explosifs

(Bamako) Six civils maliens et deux Casques bleus égyptiens de la mission de l’ONU au Mali ont été tués jeudi et vendredi dans l’explosion de deux engins improvisés distincts dans le centre du pays, a-t-on appris de sources locales et onusiennes.