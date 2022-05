Sécheresse en Éthiopie

La famine guette des millions de personnes

Les carcasses décharnées de chèvres, d’ânes et de vaches sont devenues des images courantes dans le sud-est de l’Éthiopie, en proie à une sécheresse extrême. Faute d’eau et de pâturage, le bétail meurt, privant les habitants de leur source de revenus et de nourriture. La famine menace maintenant des millions de personnes en Afrique de l’Est.