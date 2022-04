Thulisile Ntobela, 31 ans, vivait autrefois dans un appartement. Mais lorsque son loyer a augmenté, cette mère de cinq enfants, sans emploi, n’a pas pu suivre et elle a dû déménager.

(Durban) Accrochées à flanc de collines, des dizaines de maisons de fortune en tôle ondulée de cette commune de Durban ont été rasées, emportées par les récentes inondations meurtrières qui ont frappé l’Afrique du Sud, faisant des plus pauvres les premières victimes de la catastrophe.

Linda GIVETASH Agence France-Presse

Les crues et les glissements de terrain causés par une semaine de fortes pluies dans la province du KwaZulu-Natal (KZN, est), ouverte sur l’océan Indien, ont fait au moins 435 morts et laissé des milliers de personnes sans toit. Les quartiers les plus démunis ont été dramatiquement touchés.

Sur ce bout de terrain vague, elle a construit une cabane il y a cinq ans. Ici, pas de loyer, « on construit notre maison et on s’installe », dit-elle. Auparavant plantée de gommiers, la zone d’eNkanini est aujourd’hui occupée par des centaines de baraques en tôle, vulnérables aux intempéries. Quelque 87 constructions ont été détruites par les récentes inondations.

En Afrique du Sud, environ 13 % des près de 60 millions d’habitants vivent dans des logements informels, selon les statistiques officielles. Sur des terrains souvent non constructibles et parfois inondables.

« J’avais tellement peur. Je tenais mon bébé dans mes bras. Les gens criaient » pendant la tempête, raconte Thulisile Ntobela. Le plus jeune de ses enfants, un nourrisson de huit mois, est accroché dans son dos. Par miracle, aucun d’entre eux n’a été blessé, ils se sont réfugiés chez un voisin lorsqu’ils ont senti le sol bouger.

Héritage de l’apartheid

« Nous n’avons pas de maison. C’est chez nous ici », dit simplement Mzwandile Hlatshwayo, 25 ans, qui vit aussi dans le township. Il est venu d’un coin rural de la province pour chercher du travail. « S’il y avait la moindre chance d’obtenir un logement social, nous irions », dit-il.

Le pays manque de 3,7 millions de logements, selon le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF). L’exode rural pour des raisons économique a accentué la pression sur le logement dans les centres urbains.

Photo GUILLEM SARTORIO, Agence France-Presse En Afrique du Sud, environ 13 % des près de 60 millions d’habitants vivent dans des logements informels, selon les statistiques officielles.

Un autre facteur est que la majorité des terres sont détenues par les 8 % de Sud-Africains blancs, héritage d’une politique d’expropriation de la population noire pendant l’apartheid.

Trente ans après la fin du régime raciste, la question de la redistribution des terres n’est toujours pas résolue dans un pays classé comme le plus inégalitaire du monde par la Banque mondiale.

Selon les secouristes qui ont passé des jours dans les communes de la ville à récupérer des corps enfouis dans les coulées de boue, les cabanes construites sans tenir compte du terrain étaient exposées à un risque accru aux inondations.

Photo ROGAN WARD, REUTERS Des résidants d’un village près de Durban tentent de retouver des corps parmi les décombres.

Les autorités ont déclaré commencer à aménager des espaces dans le quartier voisin de Ndwedwe, afin de construire des logements temporaires pour les victimes des intempéries. Des solutions à plus long terme sont encore à l’étude.

Cette catastrophe naturelle sans précédent dans le pays est l’occasion pour le gouvernement de s’attaquer enfin au problème des sans-terre et de la pauvreté, estime Sbu Zikode, de l’organisation locale de défense des terres et du logement, Abahlali baseMjondolo (habitants des cabanes, en zoulou).

« Le pays et le monde nous regardent pour savoir comment nous allons faire face à la catastrophe », dit-il. « Le gouvernement est obligé d’agir et de fournir des terres ».