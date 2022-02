Hamza MEKOUAR Agence France-Presse

(Tripoli) Les Libyens célèbrent jeudi le onzième anniversaire du début de la révolution qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011, au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouveaux écueils qui font craindre une reprise des hostilités. Le pays, déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes à l’Est et à l’Ouest, se retrouve depuis le 10 février avec deux premiers ministres rivaux à Tripoli, après avoir manqué l’échéance électorale cruciale de décembre. La Libye reste ainsi engluée dans son interminable transition : depuis la chute de Kadhafi, le pays a connu pas moins de neuf gouvernements et deux guerres civiles et n’est jamais parvenu à organiser une élection présidentielle.