Somalie

Un attentat à la bombe fait six morts à Mogadiscio

(Mogadiscio) Au moins six personnes ont été tuées et 12 blessées jeudi dans un attentat-suicide revendiqué par les rebelles djihadistes shebab près d’un point de contrôle sur la route du palais présidentiel, à Mogadiscio, ont indiqué des sources sécuritaire et hospitalière.