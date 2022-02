(Saint-Denis de la Réunion) Les marins du pétrolier mauricien échoué près des côtes de l’île de la Réunion, dans l’océan Indien, ont été ramenés à terre dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la Préfecture, au moment où la région est balayée par le cyclone Batsirai.

Madhia BENHAMLA Agence France-Presse

« L’opération périlleuse, très technique et inédite de sauvetage des 11 marins du navire TRESTA STAR s’est déroulée avec succès entre 2 heures et 4 heures du matin », a salué le préfet.

PHOTO TIRÉE DU SITE MARINETRAFFIC.COM Le navire mauricien TrestaStar photographié à l’ancre devant Port-Louis, à l’île Maurice, le 2 juin 2019.

Cette opération s’est effectuée « dans des conditions météorologiques très défavorables (houle, vents et pluies extrêmes) et sur une zone d’intervention particulièrement difficile (plateau friable de la coulée de lave 2007) », a ajouté la préfecture, précisant que 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, étaient engagées dans cette évacuation.

L’équipage est composés d’Indiens et de Bangladais, a pour sa part indiqué le ministère des Outre-mer.

La préfecture a précisé dans la nuit de jeudi à vendredi que le TrestaStar, un pétrolier de type souteur, ne transportait pas de marchandise et contenait moins de 8 m3 de gazole de propulsion (léger et volatile). La « majorité » de ce carburant « devrait se disperser sans risque majeur pour l’environnement », a-t-elle assuré.

Une équipe d’experts doit se rendre sur place dès le lever du jour vendredi pour évaluer la situation, la même source.

En difficulté dans une mer à forte houle et soumis à des vents de force 10, le pétrolier n’a pas pu être remorqué et s’est échoué.

« Alors que le cyclone Batsirai commence tout juste à s’éloigner de La Réunion, nous vivons actuellement les conditions météorologiques les plus mauvaises depuis le début de l’épisode », a prévenu Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France, lors d’un point presse en début de soirée, heure locale.

Alerte rouge levée

Il a évoqué des vents allant « jusqu’à 150 km/heure » et plus de 500 mm de pluies enregistrés dans les cirques et 1200 mm dans le massif du volcan du piton de la Fournaise.

L’île a été placée en alerte rouge cyclonique mercredi à 19 h locales, imposant aux habitants de se barricader.

Cette alerte sera levée à compter de ce vendredi à 9 h, a décidé le préfet.

Une phase de sauvegarde a été déclenchée, et « s’accompagne du maintien d’un certain nombre de mesures destinées à préserver la sécurité de la population, qui seront précisées […] d’ici 9 h », a détaillé la préfecture dans un communiqué.

Les accès aux cirques de Salazie et de Cilaos sont restés fermés jeudi, tout comme la route du littoral qui relie la capitale administrative Saint-Denis au port et aux villes de l’ouest, fortement peuplées. La route de la Montagne menant à Saint-Denis a également été fermée.

Crues et montées des eaux

Le préfet a redemandé aux 860 000 habitants de l’île de rester vigilants en matière de crues et de montées des eaux : « nous avons toujours sept cours d’eau placés en vigilance jaune, mais leur passage en vigilance orange est à prévoir dans les prochaines heures au regard des précipitations ».

Le préfet a déploré 12 blessés durant la nuit de mercredi à jeudi et recensait jeudi soir 38 interventions directement liées au cyclone « pour des évènements de faible envergure ».

Dix personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, dans la commune du Tampon, à cause d’un groupe électrogène. Un sapeur-pompier a par ailleurs été « électrisé au cours d’une intervention sur un feu de pavillon à Saint-Denis » et une personne blessée au Tampon après une chute depuis un toit.

Des coupures d’eau perduraient sur l’île et « 43 634 foyers » restaient privés d’électricité jeudi soir, selon le préfet

En fin de semaine, Batsirai devrait toucher les côtes est de Madagascar et notamment la région de Mahanoro, prévoit Météo-France.

« Les conditions vont rapidement s’aggraver avec des vents violents, des vagues approchant les 8 m en hauteur […] De fortes pluies pourraient concerner ensuite la moitié sud de Madagascar », précise le dernier bulletin d’activité cyclonique de Météo-France.