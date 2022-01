PHOTO ALEXANDER JOE, ASSOCIATED PRESS

Une famille quitte sa maison inondée avec quelques biens à Antananarivo, au Madagascar, le lundi 24 janvier 2022. La tempête tropicale Ana a provoqué des inondations généralisées dans l’île, causant la mort de 46 personnes et en déplaçant plus plus de 55 000, ont annoncé lundi les autorités du pays, qui exhortent les habitants à quitter les zones basses de la capitale et des environs.