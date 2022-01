Leurs cuisses « causes d’accidents »

Les femmes interdites à l’avant des camions dans une ville de l’Ouganda

(Kampala) Les femmes ne pourront plus s’asseoir à l’avant des camions, a annoncé mercredi une association de commerçants d’une ville du nord de l’Ouganda, qui affirme que les jupes courtes et les cuisses dénudées déconcentrent les chauffeurs et provoquent des accidents.