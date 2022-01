Afrique

Sumaya Hisham

Photographier Desmond Tutu

L’archevêque Desmond Tutu, mort dimanche, avait beau être entouré d’illustres acolytes comme le dalaï-lama, Richard Branson et Barack Obama, sa vie au Cap était humble et vouée au service de sa communauté. Témoin privilégiée de l’implication à l’échelle mondiale et locale de celui que l’on surnommait « The Arch », la photographe sud-africaine Sumaya Hisham a consacré une vaste portion de son travail à documenter le quotidien de ce pilier de la lutte anti-apartheid.