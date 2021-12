La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré en novembre 2020 afin d’en destituer les autorités locales, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires. Sur notre photo, des soldats éthiopiens sur une route près d’Agula, au Tigré.

PHOTO BEN CURTIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Genève) L’ONU a assuré vendredi que les toutes les parties au conflit en Éthiopie poursuivent leurs exactions, mettant en garde contre une « violence généralisée » aux conséquences majeures pour la région.

Agnès PEDRERO Agence France-Presse

L’Éthiopie a accusé pour sa part de « néocolonialisme » le Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui est réuni en session spéciale pour se pencher sur les violations des droits dans le pays en guerre.

« Le multilatéralisme est une fois de plus pris en otage par une mentalité néocolonialiste. L’Éthiopie est prise pour cible et montrée du doigt au Conseil des droits de l’homme pour avoir défendu un gouvernement démocratiquement élu, la paix et l’avenir de son peuple », a déclaré l’ambassadeur éthiopien Zenebe Kebede, pendant les débats.

Lors de cette réunion, demandée par l’Union européenne avec le soutien de plusieurs dizaines de pays dont les États-Unis, les 47 États membres du Conseil étudient la proposition de nomination d’enquêteurs qui travailleront sur de possibles violations des droits de l’homme dans le cadre de la guerre.

« La gravité et l’ampleur des violations et des atrocités commises contre les civils par toutes les parties sont inacceptables. […] La mise en place d’un mécanisme d’enquête international indépendant est urgente et nécessaire », a assuré l’ambassadrice slovène Anita Pipan, au nom de l’UE.

Les pays africains, par la voix du représentant du Cameroun, l’ambassadeur Salomon Eheth, ont en revanche apporté leur soutien à l’Éthiopie, en expliquant qu’un tel mécanisme d’enquête « est contreproductif et susceptible d’exacerber les tensions ».

Pour la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, Nada Al-Nashif, un « mécanisme international serait un complément important » en l’absence d’« efforts significatifs » des autorités pour établir les responsabilités, alors que l’ONU continue « de recevoir des rapports crédibles de violations graves et atteintes aux droits de la personne commises par toutes les parties ».

« Haine et violences »

« Le danger d’une montée en puissance de la haine, des violences et des discriminations est très élevé, et pourrait dégénérer en violence généralisée. Cela pourrait avoir des conséquences majeures, non seulement pour des millions de personnes en Éthiopie, mais aussi dans toute la région », a affirmé Mme Al-Nashif.

La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré en novembre 2020 afin d’en destituer les autorités locales, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires.

M. Abiy avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais en juin, le TPLF a repris l’essentiel du Tigré et poursuivi son offensive dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar.

Le conflit en Éthiopie a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d’Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon l’ONU.

Dans une enquête conjointe avec la Commission éthiopienne des droits de l’homme, créée par le gouvernement éthiopien, le Haut-Commissariat de l’ONU a conclu début novembre à de possibles crimes contre l’humanité commis par toutes les parties.

Le 2 novembre, le gouvernement a décrété un état d’urgence qui « suscite d’importantes préoccupations en matière de droits de l’homme », car il a entraîné l’arrestation de milliers d’Éthiopiens, dont des membres du personnel de l’ONU, a souligné Mme Al-Nashif.

« Si certaines des personnes arrêtées au cours des six dernières semaines ont été libérées, nous estimons qu’entre 5000 et 7000 personnes sont toujours détenues, dont 9 membres du personnel de l’ONU », a-t-elle ajouté, en précisant que la plupart des personnes arrêtées appartiennent à l’ethnie tigréenne.

La haute responsable onusienne réclame que des observateurs indépendants, notamment la Commission éthiopienne des droits de l’homme, soient autorisés à accéder à tous les lieux de détention.