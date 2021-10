(Khartoum, Soudan) Trois jours après le coup d’État militaire, les Soudanais continuent à bloquer les rues de la capitale pour réclamer le retour d’un gouvernement civil.

Augustine Passilly Collaboration spéciale

De jeunes hommes courent dans les étroites ruelles en terre de Burri, quartier de l’est de la capitale soudanaise, pour échapper aux coups de feu des forces de l’ordre. Ils se réfugient tour à tour dans l’une ou l’autre des maisonnettes du voisinage. Puis, à la tombée de la nuit, les révolutionnaires retournent dans la rue muée en champ de bataille quelques minutes plus tôt. La veille, les tirs ont fait de nombreux blessés dans ce fief de la révolution de décembre 2018. Le 28 octobre à la mi-journée, le Comité des médecins de Khartoum recensait 9 morts et 102 blessés. Les arrestations se poursuivent par ailleurs avec l’interpellation, la veille, d’un responsable de l’Association des professionnels soudanais, du président du parti Oumma et de l’ex-conseiller presse du premier ministre, lui-même assigné à résidence.

Mais il en faut plus pour décourager les milliers de citoyens qui continuent à reconstruire les murets de briques barrant les routes de la capitale, au fur et à mesure que militaires, policiers et miliciens les démolissent. Leur objectif consiste à paralyser le pays jusqu’à la démission du général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d’État du 25 octobre.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE De nombreux murets ont été installés par les citoyens dans les rues de la capitale soudanaise, Khartoum, dans une tentative de paralyser le pays après le coup d’État.

Rejet en bloc du général al-Burhan

« Nous voulons le retour d’un gouvernement civil, résume Sara Fadol, de retour sur le barrage routier de Burri. Nous allons faire comprendre à Burhan que nous rejetons ce qu’il dit. » Cette jeune employée d’une ONG internationale fait référence à l’allocution télévisée dans laquelle le nouvel homme fort du Soudan a prétexté, le 26 octobre, au lendemain de l’instauration de l’état d’urgence généralisé, des menaces à la sécurité nationale. Il a en outre assuré vouloir inclure des représentants de tout le pays dans son gouvernement ainsi que des jeunes dans le futur Conseil législatif.

« Nous ne lui faisons pas confiance du tout », insiste la kandaka – surnom donné aux femmes qui ont mené la révolution ayant conduit à la chute du dictateur Omar el-Béchir en avril 2019. « Nous n’accepterons pas ce gouvernement de personnes à la fois corrompues et très cruelles », ajoute Yousif Ahmed, en allusion au démantèlement sanguinaire du sit-in révolutionnaire, le 3 juin 2019. Cet étudiant en ingénierie chimique se tient, lui aussi, à proximité des barricades de Burri. Un épais nuage noir émane désormais des pneus et des branches brûlés par les manifestants, tandis que résonnent les notes d’un célèbre chant révolutionnaire réclamant un « Soudan sans les Kaizan » – les membres de l’ancien régime.

PHOTO ASHRAF SHAZLY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le général Abdel Fattah al-Burhan, en conférence de presse au lendemain du coup d’État du 25 octobre

Des pillages perpétrés par les militaires

Dans la soirée du 27 octobre, les militaires et leurs alliés ont à nouveau dégagé les principales artères de la capitale, permettant, le lendemain matin, aux automobilistes de se faufiler entre les cadavres de barricades, qui jonchent le bitume recouvert de suie et de fils de fer carbonisés extraits des roues de voiture. De Burri, Nadir Baba, membre d’un Comité de résistance, rassemblement local de citoyens prorévolution, affirme que les jeunes sont déjà en train de restaurer les blocages.

« Nous n’arrêterons pas tant que ce gouvernement ne tombera pas et que les hommes d’Omar el-Béchir continueront à nous frapper et à nous voler », assure l’homme à la barbe poivre et sel.

Personne n’a peur, car nous n’avons rien à perdre. Nous n’avons même pas à manger et pourtant, chaque jour, quand les militaires interviennent, ils pillent les étals. Ils risquent de nous tuer si nous leur demandons pourquoi ils font cela. Nadir Baba, membre d’un Comité de résistance

Manifestation monstre prévue ce samedi

À Khartoum et dans les autres villes du pays – dont les nouvelles filtrent difficilement, la connexion internet demeurant suspendue –, c’est donc la stratégie de la désobéissance publique qui reste de mise, trois jours après la reprise du pouvoir par les militaires. De leur côté, les médecins et le personnel des banques, des compagnies aériennes et des sociétés pétrolières poursuivent leur grève. « L’économie va se détériorer, prévient Eric Reeves, chercheur au Rift Valley Institute. L’inflation, déjà très élevée, mais qui avait commencé à diminuer grâce aux réformes entreprises par le premier ministre Abdallah Hamdok, est repartie à la hausse. La valeur de la livre soudanaise va dégringoler comme une pierre. »

Les armes des militaires ne parviendront pas à enrayer la faim ni la colère. Eric Reeves, chercheur au Rift Valley Institute

Jonas Horner, du Crisis Group, estime, lui, que « la désobéissance civile et les protestations rendront le maintien du pouvoir militaire jusqu’en juillet 2023 presque impossible ». Le général Abdel Fattah al-Burhan a en effet annoncé la tenue d’élections à cette date. Sur les barricades de Burri, un rendez-vous beaucoup plus proche occupe cependant tous les esprits. « Le samedi 30 octobre, nous serons 1 million à défiler à Khartoum, dans les villes voisines d’Omdurman et de Bahri et dans tout le pays. Nous serons très nombreux. Cela peut changer la donne », espère la jeune Sara Fadol. Il y a 57 ans, jour pour jour, les Soudanais étaient ainsi parvenus à chasser le président Ibrahim Abboud, lui-même auteur d’un coup d’État en 1958.