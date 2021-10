PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans un communiqué, l’organisation panafricaine « condamne fermement la prise du pouvoir par l’armée soudanaise et la dissolution du Gouvernement de Transition, et rejette totalement le changement anticonstitutionnel de gouvernement », qualifié d’« inacceptable » et d’« affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l’UA ».