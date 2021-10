Afrique

Trois manifestants tués par l’armée

Les Soudanais entament une nuit de protestations contre le putsch

(Khartoum) Les manifestants poursuivent lundi soir leurs protestations au Soudan, dénonçant un coup d’État militaire et l’arrestation de nombreux dirigeants, alors que plus tôt trois personnes ont été tuées et 80 blessées par les militaires à Khartoum, selon un syndicat de médecins pro-démocratie.